The Solis FlexCore-ID is A modular, indoor rack-mounted Energy Storage System designed specifically for commercial and industrial (C&I) applications.

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Technical Specifications

Technical performance and physical specifications for Solis FlexCore-ID
FlexCore-ID Identifier
FolderSlug: p-c766eba0af27
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Company Name: Solis
Product Name: FlexCore-ID
Product Url: https://www.google.com/search?q=Solis+FlexCore-ID
Product State: Announced
Press Release: n-1ae9a05e12bd
Announced Date: 2026-06-18
Announced At: TBA
Release Date:
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Unique Selling Proposition: A modular, indoor rack-mounted Energy Storage System designed specifically for commercial and industrial (C&I) applications.
Announced Details: TBA
Model Number: FlexCore-ID

Status: Verified Archive // Ref: p-c766eba0af27

Last Scraped: 2026-06-29T18:43:40.504Z