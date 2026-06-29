The Solis FlexCore-ID is A modular, indoor rack-mounted Energy Storage System designed specifically for commercial and industrial (C&I) applications.
[ Product Visualization: FlexCore-ID ]
Hardware Ref: p-c766eb
Technical Specifications
|FlexCore-ID Identifier
|FolderSlug:
|p-c766eba0af27
|ImageDir:
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|Company Name:
|Solis
|Product Name:
|FlexCore-ID
|Product Url:
|https://www.google.com/search?q=Solis+FlexCore-ID
|Product State:
|Announced
|Press Release:
|n-1ae9a05e12bd
|Announced Date:
|2026-06-18
|Announced At:
|TBA
|Release Date:
|Image Groups:
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|Unique Selling Proposition:
|A modular, indoor rack-mounted Energy Storage System designed specifically for commercial and industrial (C&I) applications.
|Announced Details:
|TBA
|Model Number:
|FlexCore-ID