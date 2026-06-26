The Victron Energy Multi HS19 Solar 15k is The Multi HS19 Solar 15k is a rack-ready 3-phase inverter/charger for 650-1000V systems featuring 15kW continuous output and four integrated MPPT trackers.

Official Product Site

Technical Specifications

Technical performance and physical specifications for Victron Energy Multi HS19 Solar 15k
Multi HS19 Solar 15k Identifier
FolderSlug: p-219368b41929
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Company Name: Victron Energy
Product Name: Multi HS19 Solar 15k
Product Url: https://www.victronenergy.com/inverters-chargers/multi-hs19-solar
Product State: Announced
Press Release: n-8ac8550a0170
Announced Date: 2026-06-17
Release Date:
Announced Details: TBA
Attached Items Above:
Attached Items Below:
Documentation: https://www.victronenergy.com/inverters-chargers/multi-hs19-solar
Documentation Pdf Url: https://www.victronenergy.com/upload/documents/Datasheet-Multi-HS19-Solar-EN.pdf
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Model Number: Multi HS19 Solar 15k
Specs: {"weight_kg":"26.5","voltage_nominal_v":"[650.0, 1000.0]","voltage_max_pv_v":"600.0","power_continuous_w":"15000.0","power_solar_input_max_w":"32000.0","efficiency_max_pct":"98.0","efficiency_mppt_pct":"99.0","mppt_trackers_count":"4","power_charging_max_w":"33000.0"}
Unique Selling Proposition: The Multi HS19 Solar 15k is a rack-ready 3-phase inverter/charger for 650-1000V systems featuring 15kW continuous output and four integrated MPPT trackers.
Weight Kg: 26.5
Voltage Nominal V: [650.0, 1000.0]
Voltage Max Pv V: 600.0
Power Continuous W: 15000.0
Power Solar Input Max W: 32000.0
Efficiency Max Pct: 98.0
Efficiency Mppt Pct: 99.0
Mppt Trackers Count: 4
Power Charging Max W: 33000.0

Status: Verified Archive // Ref: p-219368b41929

Last Scraped: 2026-06-26T20:14:09.341Z