The EG4 Wi-Fi + Ethernet Dongle is No positioning statement available.

The EG4 Wi-Fi + Ethernet Dongle

Key Features

Dual Connectivity
Supports Wi-Fi and LAN for maximum flexibility.
Simple Setup
APP/Web-based configuration for quick, user-friendly deployment.
Plug & Play Installation
Externally insert and screw-fix design ensures hasslefree setup.
Built-In Antenna
Optimized design delivers stable communication.
Remote Updates
Supports firmware upgrades locally or remotely for ongoing performance.
Auto-Reconnection
Continuous data flow even during network interruptions.
Rugged Build
IP65 protection for reliable outdoor or indoor use.
Wired Ethernet Connectivity
Enables direct monitoring of EG4 inverters through a reliable Ethernet connection.
WiFi Adapter Replacement
Replaces the standard WiFi Monitoring Adapter for enhanced connection stability.
Stable & Secure Connection
Maintains consistent, interference-free data transmission.
Dependable Monitoring
Delivers real-time performance data for accurate system oversight.
Easy Installation
Simple plug-and-play setup for quick integration.
Enhanced Reliability
Eliminates wireless dependency, ensuring long-term monitoring stability.

Technical Specifications

Technical performance and physical specifications for EG4 Wi-Fi + Ethernet Dongle
Wi-Fi + Ethernet Dongle Identifier
Dimensions: 4.72 × 2.17 × 1.36 in
Weight: 2.43 oz
Input Voltage: 5 V
Protection Rating: IP65
Operating Temperature: -13°F ~ 158°F
Storage Temperature: 14°F ~ 140°F
Communication Range: Wi-Fi: 328 ft (open) / 148 ft (indoor); LAN: ≤ 66ft
Wireless Standards: IEEE 802.11 b/g/n
Frequency Range: 2.4ghz – 2.48ghz
Certifications: RF Certified, RoHS/REACH Compliant
Configuration: APP/Web
Unique Selling Proposition: The EG4 Wi-Fi + Ethernet Dongle is a versatile connectivity solution designed to keep your energy systems seamlessly monitored and controlled. Supporting Wi-Fi and Ethernet (LAN) connections, it ensures reliable data transmission across multiple environments. Built with a compact, IP65-rated design, Wifi + Ethernet Dongle is engineered for durability, easy installation, and long-term performance.

