The EG4 Wi-Fi + Ethernet Dongle is No positioning statement available.

The EG4 Wi-Fi + Ethernet Dongle
Hardware Ref: 019d9355
Key Features
- Dual Connectivity
- Supports Wi-Fi and LAN for maximum flexibility.
- Simple Setup
- APP/Web-based configuration for quick, user-friendly deployment.
- Plug & Play Installation
- Externally insert and screw-fix design ensures hasslefree setup.
- Built-In Antenna
- Optimized design delivers stable communication.
- Remote Updates
- Supports firmware upgrades locally or remotely for ongoing performance.
- Auto-Reconnection
- Continuous data flow even during network interruptions.
- Rugged Build
- IP65 protection for reliable outdoor or indoor use.
- Wired Ethernet Connectivity
- Enables direct monitoring of EG4 inverters through a reliable Ethernet connection.
- WiFi Adapter Replacement
- Replaces the standard WiFi Monitoring Adapter for enhanced connection stability.
- Stable & Secure Connection
- Maintains consistent, interference-free data transmission.
- Dependable Monitoring
- Delivers real-time performance data for accurate system oversight.
- Easy Installation
- Simple plug-and-play setup for quick integration.
- Enhanced Reliability
- Eliminates wireless dependency, ensuring long-term monitoring stability.
Technical Specifications
|Wi-Fi + Ethernet Dongle Identifier
|Dimensions:
|4.72 × 2.17 × 1.36 in
|Weight:
|2.43 oz
|Input Voltage:
|5 V
|Protection Rating:
|IP65
|Operating Temperature:
|-13°F ~ 158°F
|Storage Temperature:
|14°F ~ 140°F
|Communication Range:
|Wi-Fi: 328 ft (open) / 148 ft (indoor); LAN: ≤ 66ft
|Wireless Standards:
|IEEE 802.11 b/g/n
|Frequency Range:
|2.4ghz – 2.48ghz
|Certifications:
|RF Certified, RoHS/REACH Compliant
|Configuration:
|APP/Web
|Unique Selling Proposition:
|The EG4 Wi-Fi + Ethernet Dongle is a versatile connectivity solution designed to keep your energy systems seamlessly monitored and controlled. Supporting Wi-Fi and Ethernet (LAN) connections, it ensures reliable data transmission across multiple environments. Built with a compact, IP65-rated design, Wifi + Ethernet Dongle is engineered for durability, easy installation, and long-term performance.