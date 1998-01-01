Founded in 1998, Unirac is a North American manufacturer of solar photovoltaic mounting systems specializing in residential and commercial racking solutions. The company has expanded its portfolio through strategic acquisitions, including residential attachments specialist SolarHooks, and partnerships with technology providers like Scanifly for drone-based survey automation. Unirac is currently focused on engineering safety standards, achieving extensive UL 3741 compliance for its racking and inverter combinations.COMPANY URL