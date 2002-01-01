ACERO TUBO S.A. de C.V. Opera en el campo de los productos tubulares de metal desde 1983 y ahora es uno de los mayores comerciantes de acero inoxidable en el mercado indio. Hemos logrado la certificación 9001: 2008 de ISO (Organización Internacional de Normalización). Nuestra empresa ofrece servicios de compra y suministro de tuberí­as de acero inoxidable de la serie 300, tubos de acero inoxidable de la serie 400, tubos de acero díºplex austení­tico y ferrí­tico, tuberí­as de acero Super Duplex, tube