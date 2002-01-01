Company Profile
Acero Tubo
ACERO TUBO S.A. de C.V. Opera en el campo de los productos tubulares de metal desde 1983 y ahora es uno de los mayores comerciantes de acero inoxidable en el mercado indio. Hemos logrado la certificación 9001: 2008 de ISO (Organización Internacional de Normalización). Nuestra empresa ofrece servicios de compra y suministro de tuberías de acero inoxidable de la serie 300, tubos de acero inoxidable de la serie 400, tubos de acero díºplex austenítico y ferrítico, tuberías de acero Super Duplex, tube
Contact Information
- Address
- Barrio de Sagarribai, 2 01470 Amurrio (Alava), Amurrio, Alava 2 01470 201
- Phone
- 945897100
- webmaster@acero-tubo.com
- Website
- http://www.acero-tubo.com