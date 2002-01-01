Company Profile
Cogenra Solar
Cogenra Solar is a distributed solar cogeneration company that combines photovoltaic and hot water collection to deliver low cost electricity and heat generation for commercial, industrial and institutional facilities. With the industry's first Heat & Power Purchase Agreement (HPPA), Cogenra offers clean, renewable energy below utility rates while reducing natural gas and grid-fed electricity consumption. Cogenra is located in Mountain View, California. Please visit www.cogenra.com for more information.
Contact Information
- Address
- 365 E. Middlefield Rd., Mountain View, California 94043 227
- Phone
- 415-977-1930
- cogenra@antennagroup.com
- Website
- http://www.cogenra.com