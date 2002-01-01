Company Profile
Fueles Technology
THIS FUELLESS GENERATOR IS A NEW TECHNOLOGY THAT IS COMPLETELY SAFE AND RELIABLE.
THIS GENERATOR IS A NEW SOURCE OF A POWERFUL PRODUCT WHICH DOES NOT MAKE USE OF FUEL NOR DIESEL NOR ANY SOLAR PANEL BUT IT ONLY POWERS WITH 1000AMPS OF BATTERY ALONG WITH A DC MOTOR TO RECHARGES THE BATTERY WHILE ROTATING AND THE MORE THE DC MOTOR ROTATE THE MORE IT RECHARGES THE BATTERY AND TOGETHER WITH THE ALTERNATOR ARE TO SUPPLY CURRENT TO YOUR HOME APPLIANCES
ITS OPERATION IS COMPLETELY DIFFERENT FROM THE NORMAL GENERATOR WHICH USES FUEL AND MAKES NOISE.
THIS GENERATOR IS NOISELESS BECAUSE IT DOESN'T HAVE AN ENGINE, INSTEAD IT HAS A MOTOR THAT IS POWERED BY A BATTERY WHICH RECHARGES WHILE IT'S WORKING.
IF INTERESTED KINDLY CALL ON 07056963044 ~ ALSO SHEAR AS FAR AS YOU CAN TO EARN POINT FREE FOLLOWERS AND LIKE THANKS
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Contact Information
- Address
- Sokoto state, Sokoto, Sokoto 840 158
- Phone
- 07056963044