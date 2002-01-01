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Martifer Solar USA
Martifer Solar USA provides complete photovoltaic solar services including production, engineering, in-house installation, maintenance, and financing. In just over a decade, we have completed solar power projects in 19 countries spanning 5 continents - from a classic California bungalow to a 22-story skyscraper in Spain.
Contact Information
- Address
- 2040 Armacost Avenue, 2nd FL, Los Angeles, CA 90025 227
- Phone
- 310-820-7080
- Website
- http://www.martifersolarusa.com/