Pulse Dust Gas CO2 Sensors Manufacturer Company is a professional air quality sensors manfuacturer.Our products include laser dust sensors, infrared dust sensors, CO2 sensors, integrated air quality sensors, TVOC sensor modules and formaldehyde sensors. At present, these products are widely used in household appliances, automotive electronics, medical health, industrial monitoring and other fields, and have won the support and love of domestic and foreign markets. https://www.pulse-sensors.com