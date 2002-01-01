Company Profile
Scale For Less - Cheap Industrial & Commercial
Scale for less offer you one stop shop for all weighing instruments that you need in USA. We are best scale dealer which deliver quality scale with NTEP certification and after sale services. We also provide online assistant for all you technical problems and scale issues.
Our products includes:
- Industrial Scales
- Food Scales
- Medical Scales
- Balances
- AG Scales
- Load Cells
- Commercial Scales
and Many more
For more information and details, Please visit: http://www.scaleforless.com
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Contact Information
- Address
- 1620 S Carlos Ave, Ontario, California 91761 227
- Phone
- 626-768-3557
- store@scaleforless.com
- Website
- http://www.scaleforless.com/