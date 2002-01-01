Company Profile

Scale For Less - Cheap Industrial &amp; Commercial

Scale For Less - Cheap Industrial &amp; Commercial logo
Scale for less offer you one stop shop for all weighing instruments that you need in USA. We are best scale dealer which deliver quality scale with NTEP certification and after sale services. We also provide online assistant for all you technical problems and scale issues.
Our products includes:
- Industrial Scales
- Food Scales
- Medical Scales
- Balances
- AG Scales
- Load Cells
- Commercial Scales
and Many more
For more information and details, Please visit: http://www.scaleforless.com

Contact Information

Address
1620 S Carlos Ave, Ontario, California 91761 227
Phone
626-768-3557

Social Media