Company Profile
South Ocean Sensor - Load Cells & Sensors
Best sensors manufacturer company in USA named South Ocean Sensor - Load Cells & Sensors Manufacturer which provides you all kinds of load cells and sensors on discounted rates with best quality . !
Our Products are:
- Single Ended Beams
- Double ended Beams
- Cross Beams
- S-type Beams
- Single Points
- Canisters
For more information adn details about products, Please visit: http://southoceansensor.com/
1455 Campus Ave. #B, Ontario CA 91761
855-762-3557
admin@southoceansensor.com
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- Cross Beams
- S-type Beams
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Contact Information
- Address
- 1495 S Campus Ave. #B, Ontario, Ca 91761 227
- Phone
- (855) 697-2257
- Website
- http://southoceansensor.com/