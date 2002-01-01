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South Ocean Sensor - Load Cells & Sensors

South Ocean Sensor - Load Cells & Sensors logo
Best sensors manufacturer company in USA named South Ocean Sensor - Load Cells & Sensors Manufacturer which provides you all kinds of load cells and sensors on discounted rates with best quality . !

Our Products are:

- Single Ended Beams
- Double ended Beams
- Cross Beams
- S-type Beams
- Single Points
- Canisters

For more information adn details about products, Please visit: http://southoceansensor.com/
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