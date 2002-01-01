Company Profile
SWISSCONTROL INC. S.A.
SWISSCONTROL INC.S.A DEVELOP SPECIAL APPLICATIONS FOR RURAL ELECTRIFICATION. OUR GOAL IS TO DESIGN, EASY AND SECURE SISTEMS FOR THE LOCAL CLIMATIC CONDITIONS.
WITH LOWEST PRICES AND HIGH PERFOMENCE PRODUCTS FROM EUROPE. 2002 WE STARTED PRODUCTION OF SOLAR KITS (PLUG&PLAY) WITH IP65 STANDARD.
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Contact Information
- Address
- Alto de Santa María 168a, Panamá, Panamá 0832-1055 167
- Phone
- ++507 230 41 42
- informat@swiscontrol.com
- Website
- http://www.swiscontrol.com