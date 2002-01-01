Company Profile
VALGES
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SPANISH BUSINESS GROUP
STATE OF THE ART TECHNOLOGY
ALTERNATIVE ENERGY GREEN ENERGY
AS WELL
WE ARE DIRECT SELLERS EXPORTERS
SPARE PARTS-EQUIPMENT
FOR
SOLAR ENERGY
WIND POWER
GEOTHERMAL
BIOGAS
PYROLISIS
DESALINATION AND WATER TREATMENT PLANTS
OTHER
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Contact Information
- Address
- xativa 1 VALENCIA SPAIN, valencia, valencia 46002 201
- Phone
- 654455940
- int@valges.com
- Website
- http://www.valges.com