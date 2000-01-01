Company Profile
Yangzhou Yongcai Machinery Co., Ltd.
Yangzhou Yongcai Machinery Co., Ltd. professionally exports industrial diesel generator sets for land use, marine diesel generator sets for ship use, diesel engines, generators (alternators), related accessories & spare parts. Our advantageous products are 8kw to 2000kw diesel generator sets manufactured in China.
Please vist our website www.elecmama.com for more details. Please send your enquiry to sales@elecmama.com. We will sacrifice all of our industrial experience for you afterwards.
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