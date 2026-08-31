The BLUETTI ES215 is This liquid-cooled energy storage system is designed for large-scale operations requiring high-voltage support and parallel scalability.
[ Product Visualization: ES215 ]
Hardware Ref: p-b21103
Technical Specifications
|ES215 Identifier
|FolderSlug:
|p-b21103c67249
|ImageDir:
|/home/myself/Altenergymag/shared-data/content/products/p-b21103c67249/images
|Company Name:
|BLUETTI
|Product Name:
|ES215
|Product Url:
|https://bluetti-ess.com/ciess
|Product State:
|Announced
|Industry:
|solar
|Announced Date:
|2026-08-25
|Image Groups:
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|Announced Details:
|TBA
|Unique Selling Proposition:
|This liquid-cooled energy storage system is designed for large-scale operations requiring high-voltage support and parallel scalability.
|Specs:
|{"power_continuous_w":215000,"voltage_nominal_v":[800,690]}
|Documentation:
|ES215 Product Brochure
|Power Continuous W:
|215000
|Voltage Nominal V:
|[800,690]