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The BLUETTI ES215 is This liquid-cooled energy storage system is designed for large-scale operations requiring high-voltage support and parallel scalability.

Official Product Site

Technical Specifications

Technical performance and physical specifications for BLUETTI ES215
ES215 Identifier
FolderSlug: p-b21103c67249
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Company Name: BLUETTI
Product Name: ES215
Product Url: https://bluetti-ess.com/ciess
Product State: Announced
Industry: solar
Announced Date: 2026-08-25
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Announced Details: TBA
Unique Selling Proposition: This liquid-cooled energy storage system is designed for large-scale operations requiring high-voltage support and parallel scalability.
Specs: {"power_continuous_w":215000,"voltage_nominal_v":[800,690]}
Documentation: ES215 Product Brochure
Power Continuous W: 215000
Voltage Nominal V: [800,690]

Status: Verified Archive // Ref: p-b21103c67249

Last Scraped: 2026-08-31T16:49:30.330Z