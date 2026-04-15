The Outback Power Radian Series is No positioning statement available.

The Outback Power Radian Series

Key Features

Single-phase
120V or 230V sinewave output in 12V, 24V, or 48V versions.
Programmable
for seven different modes with generator assist.
Modular, stackable design
for up to 9 inverters in three-phase and 10 inverters in grid-tied.
Operating efficiency
Up to 93% operating efficiency.
Software
Field upgradable software.
Warranty
Standard 5-year warranty with optional 10-year.
Grid-interactive and stand-alone capability
in the same package.
GridZero Technology
minimizes grid dependence.
Dual AC inputs
Integrates both grid and generator with dual inputs.

Technical Specifications

Technical performance and physical specifications for Outback Power Radian Series
Radian Series Identifier
Continuous Output Power: 8000 VA
Input Voltage: 48 VDC
Ac Output Voltage: 120/240 VAC
Overload Capability 5 Seconds: 12,000 VA
Overload Capability 30 Minutes: 9,000 VA
Idle Power Consumption: 34 Watts
Battery Charger Maximum Dc Output: 115 ADC
Dimensions: 28" x 16" x 8.7"
Weight Kg: 56.7
Voltage Nominal V: [48]
Power Continuous W: 8000
Dimensions Cm: [71.12,40.64,22.1]
Unique Selling Proposition: ["The Radian™ Series Grid/Hybrid™ (full-flexibility grid-interactive/off-grid) Inverter/ Charger","Engineered toward one goal: making system design and installation easier and faster in grid-interactive and comprehensive off-grid applications.","The new Radian Series inherit the hallmark features of the original design, including: dual AC inputs for grid/generator flexibility with no external switching required, unparalleled surge capability and operational stability, easy field upgradeability."]

