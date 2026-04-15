The Outback Power Radian Series is No positioning statement available.

The Outback Power Radian Series
Key Features
- Single-phase
- 120V or 230V sinewave output in 12V, 24V, or 48V versions.
- Programmable
- for seven different modes with generator assist.
- Modular, stackable design
- for up to 9 inverters in three-phase and 10 inverters in grid-tied.
- Operating efficiency
- Up to 93% operating efficiency.
- Software
- Field upgradable software.
- Warranty
- Standard 5-year warranty with optional 10-year.
- Grid-interactive and stand-alone capability
- in the same package.
- GridZero Technology
- minimizes grid dependence.
- Dual AC inputs
- Integrates both grid and generator with dual inputs.
Technical Specifications
|Radian Series Identifier
|Continuous Output Power:
|8000 VA
|Input Voltage:
|48 VDC
|Ac Output Voltage:
|120/240 VAC
|Overload Capability 5 Seconds:
|12,000 VA
|Overload Capability 30 Minutes:
|9,000 VA
|Idle Power Consumption:
|34 Watts
|Battery Charger Maximum Dc Output:
|115 ADC
|Dimensions:
|28" x 16" x 8.7"
|Weight Kg:
|56.7
|Voltage Nominal V:
|[48]
|Power Continuous W:
|8000
|Dimensions Cm:
|[71.12,40.64,22.1]
|Unique Selling Proposition:
|["The Radian™ Series Grid/Hybrid™ (full-flexibility grid-interactive/off-grid) Inverter/ Charger","Engineered toward one goal: making system design and installation easier and faster in grid-interactive and comprehensive off-grid applications.","The new Radian Series inherit the hallmark features of the original design, including: dual AC inputs for grid/generator flexibility with no external switching required, unparalleled surge capability and operational stability, easy field upgradeability."]