The Victron Energy Multi HS19 Solar 15k is The Multi HS19 Solar 15k is a rack-ready 3-phase inverter/charger for 650-1000V systems featuring 15kW continuous output and four integrated MPPT trackers.
[ Product Visualization: Multi HS19 Solar 15k ]
Hardware Ref: p-219368
Technical Specifications
|Multi HS19 Solar 15k Identifier
|FolderSlug:
|p-219368b41929
|ImageDir:
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|Company Name:
|Victron Energy
|Product Name:
|Multi HS19 Solar 15k
|Product Url:
|https://www.victronenergy.com/inverters-chargers/multi-hs19-solar
|Product State:
|Announced
|Press Release:
|n-8ac8550a0170
|Announced Date:
|2026-06-17
|Release Date:
|Announced Details:
|TBA
|Attached Items Above:
|Attached Items Below:
|Documentation:
|https://www.victronenergy.com/inverters-chargers/multi-hs19-solar
|Documentation Pdf Url:
|https://www.victronenergy.com/upload/documents/Datasheet-Multi-HS19-Solar-EN.pdf
|Image Groups:
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|Model Number:
|Multi HS19 Solar 15k
|Specs:
|{"weight_kg":"26.5","voltage_nominal_v":"[650.0, 1000.0]","voltage_max_pv_v":"600.0","power_continuous_w":"15000.0","power_solar_input_max_w":"32000.0","efficiency_max_pct":"98.0","efficiency_mppt_pct":"99.0","mppt_trackers_count":"4","power_charging_max_w":"33000.0"}
|Unique Selling Proposition:
|The Multi HS19 Solar 15k is a rack-ready 3-phase inverter/charger for 650-1000V systems featuring 15kW continuous output and four integrated MPPT trackers.
|Weight Kg:
|26.5
|Voltage Nominal V:
|[650.0, 1000.0]
|Voltage Max Pv V:
|600.0
|Power Continuous W:
|15000.0
|Power Solar Input Max W:
|32000.0
|Efficiency Max Pct:
|98.0
|Efficiency Mppt Pct:
|99.0
|Mppt Trackers Count:
|4
|Power Charging Max W:
|33000.0