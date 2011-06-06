Photovoltaik

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Rahmenprogramm der Intersolar Europe Conference



Abgerundet wird das Programm der Intersolar Europe Conference durch eine Vielzahl an praxisorientierten Workshops und Seminaren. „Get-Togethers” und „Networking Receptions” zwischen und nach den einzelnen Veranstaltungen bieten Referenten und Besuchern die Möglichkeit, ihren Austausch in lockerer Atmosphäre fortzuführen und zu vertiefen. Zahlreiche Rahmenveranstaltungen laden dazu ein, sich über das Konferenzprogramm hinaus, mit ausgewählten Themenschwerpunkten zu befassen.



Die Intersolar Europe 2011 findet vom 8. bis 10. Juni auf der Neuen Messe München statt.



Quelle: Intersolar Europe