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Solix

Data Ask

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Data Ask gives every business user direct, accurate access to your enterprise data — in plain language.
FEATURES
Conversation Router classifies it and routes it to the right engine automatically Structured Engine: Ask your database in plain English Unstructured Engine: Search your documents and get cited answers Hybrid Engine: One question. Across data and documents. The AKG encodes your application's meaning. Cross-Application Query: Span multiple enterprise systems in a single question. Access controls, PII filtering, and audit logging apply to every query Consumption-based pricing tied to queries performed and applications enabled
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