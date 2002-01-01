Conversation Router classifies it and routes it to the right engine automatically
Structured Engine: Ask your database in plain English
Unstructured Engine: Search your documents and get cited answers
Hybrid Engine: One question. Across data and documents.
The AKG encodes your application's meaning.
Cross-Application Query: Span multiple enterprise systems in a single question.
Access controls, PII filtering, and audit logging apply to every query
Consumption-based pricing tied to queries performed and applications enabled