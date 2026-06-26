The Victron Energy GlobalLink 530 is A 4G cellular monitoring device providing stable worldwide connectivity for remote systems.
[ Product Visualization: GlobalLink 530 ]
Hardware Ref: p-2eab89
Technical Specifications
|GlobalLink 530 Identifier
|FolderSlug:
|p-2eab890fc75a
|ImageDir:
|C:\Users\myself\Desktop\Altenergymag\chrome-plugin\data\products\p-2eab890fc75a\images
|Company Name:
|Victron Energy
|Product Name:
|GlobalLink 530
|Product Url:
|https://www.victronenergy.com/blog/2026/06/17/intersolar-europe-2026/
|Product State:
|Announced
|Press Release:
|n-8ac8550a0170
|Announced Date:
|2026-06-17
|Release Date:
|null
|Announced Details:
|TBA
|Attached Items Above:
|Attached Items Below:
|Documentation:
|https://www.victronenergy.com/upload/documents/Datasheet-GlobalLink-520-530-EN.pdf
|Documentation Pdf Url:
|https://www.victronenergy.com/upload/documents/Datasheet-GlobalLink-520-530-EN.pdf
|Image Groups:
|Model Number:
|530
|Specs:
|{"voltage_input_min_v":"8","voltage_input_max_v":"70","current_consumption_avg_12v_a":"0.02","current_consumption_avg_24v_a":"0.01","weight_kg":"0.11","dimensions_cm":"[12.3, 6.6, 2.3]","ve_direct_ports_count":"2","digital_inputs_count":"2","relay_outputs_count":"1","operating_temperature_min_c":"-20","operating_temperature_max_c":"50"}
|Unique Selling Proposition:
|A 4G cellular monitoring device providing stable worldwide connectivity for remote systems.
|Voltage Input Min V:
|8
|Voltage Input Max V:
|70
|Current Consumption Avg 12v A:
|0.02
|Current Consumption Avg 24v A:
|0.01
|Weight Kg:
|0.11
|Dimensions Cm:
|[12.3, 6.6, 2.3]
|Ve Direct Ports Count:
|2
|Digital Inputs Count:
|2
|Relay Outputs Count:
|1
|Operating Temperature Min C:
|-20
|Operating Temperature Max C:
|50