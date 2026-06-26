The Victron Energy GlobalLink 530 is A 4G cellular monitoring device providing stable worldwide connectivity for remote systems.

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Technical Specifications

Technical performance and physical specifications for Victron Energy GlobalLink 530
GlobalLink 530 Identifier
FolderSlug: p-2eab890fc75a
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Company Name: Victron Energy
Product Name: GlobalLink 530
Product Url: https://www.victronenergy.com/blog/2026/06/17/intersolar-europe-2026/
Product State: Announced
Press Release: n-8ac8550a0170
Announced Date: 2026-06-17
Release Date: null
Announced Details: TBA
Attached Items Above:
Attached Items Below:
Documentation: https://www.victronenergy.com/upload/documents/Datasheet-GlobalLink-520-530-EN.pdf
Documentation Pdf Url: https://www.victronenergy.com/upload/documents/Datasheet-GlobalLink-520-530-EN.pdf
Image Groups:
Model Number: 530
Specs: {"voltage_input_min_v":"8","voltage_input_max_v":"70","current_consumption_avg_12v_a":"0.02","current_consumption_avg_24v_a":"0.01","weight_kg":"0.11","dimensions_cm":"[12.3, 6.6, 2.3]","ve_direct_ports_count":"2","digital_inputs_count":"2","relay_outputs_count":"1","operating_temperature_min_c":"-20","operating_temperature_max_c":"50"}
Unique Selling Proposition: A 4G cellular monitoring device providing stable worldwide connectivity for remote systems.
Voltage Input Min V: 8
Voltage Input Max V: 70
Current Consumption Avg 12v A: 0.02
Current Consumption Avg 24v A: 0.01
Weight Kg: 0.11
Dimensions Cm: [12.3, 6.6, 2.3]
Ve Direct Ports Count: 2
Digital Inputs Count: 2
Relay Outputs Count: 1
Operating Temperature Min C: -20
Operating Temperature Max C: 50

Status: Verified Archive // Ref: p-2eab890fc75a

Last Scraped: 2026-06-26T20:17:07.311Z