The EG4 Mini-Split Line Set Extension Kit is No positioning statement available.

The EG4 Mini-Split Line Set Extension Kit
Key Features
- Extended Reach
- Easily expands your mini split system installation range for flexibility in placement.
- Compatible with Multiple Units
- Engineered to fit 9k and 12k BTU AC units as well as the 24k BTU AC/DC hybrid systems.
- Pre-Flared Copper Tubing – Ready for Connection
- Includes pre-flared and insulated copper lines for a quick, secure installation.
- Insulated for Performance
- High-quality insulation prevents condensation and energy loss, ensuring system efficiency.
- DIY & Pro-Friendly – Plug & Extend Simplicity
- Designed for easy integration into your EG4 mini split setup, whether you're a homeowner or an HVAC tech.
Technical Specifications
|Mini-Split Line Set Extension Kit Identifier
|Extension:
|16.4 ft (5m)
|Liquid Valve Diameter:
|0.25 in (6.35mm)
|Gas Valve Diameter 12k Ac Dc:
|0.375 in (9.53mm)
|Gas Valve Diameter 9k 12k Ac 24k Ac Dc:
|0.5 in (12.7mm)
|Unique Selling Proposition:
|EG4's Line Set Extension Kit provides an additional 16.4 (5m) of lines for your EG4 mini-split air conditioner. This line set is useful when one needs more distance.