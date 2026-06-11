The K2 Systems FlexAdapter is The FlexAdapter is a mounting solution for PV systems on metal roof tiles that compensates for overlap angles and roof curvatures.

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Technical Specifications

Technical performance and physical specifications for K2 Systems FlexAdapter
FlexAdapter Identifier
FolderSlug: p-a706b55a12e5
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Company Name: K2 Systems
Product Name: FlexAdapter
Product Url: https://k2-systems.com/en/company/news/k2-flexadapter/
Product State: Released
Press Release: n-ef12350b7ccd
Announced Date: 2026-06-08
Release Date: 2026-06-08
Documentation: https://k2-systems.com/en/company/news/k2-flexadapter/
Specs: {}
Documentation Pdf Url: https://k2-systems.com/en/company/news/k2-flexadapter/
Model Number: FlexAdapter
Unique Selling Proposition: The FlexAdapter is a mounting solution for PV systems on metal roof tiles that compensates for overlap angles and roof curvatures.
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Status: Verified Archive // Ref: p-a706b55a12e5

Last Scraped: 2026-06-11T19:28:28.881Z