The K2 Systems FlexAdapter is The FlexAdapter is a mounting solution for PV systems on metal roof tiles that compensates for overlap angles and roof curvatures.
[ Product Visualization: FlexAdapter ]
Hardware Ref: p-a706b5
Technical Specifications
|FlexAdapter Identifier
|FolderSlug:
|p-a706b55a12e5
|ImageDir:
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|Company Name:
|K2 Systems
|Product Name:
|FlexAdapter
|Product Url:
|https://k2-systems.com/en/company/news/k2-flexadapter/
|Product State:
|Released
|Press Release:
|n-ef12350b7ccd
|Announced Date:
|2026-06-08
|Release Date:
|2026-06-08
|Documentation:
|https://k2-systems.com/en/company/news/k2-flexadapter/
|Specs:
|{}
|Documentation Pdf Url:
|https://k2-systems.com/en/company/news/k2-flexadapter/
|Model Number:
|FlexAdapter
|Unique Selling Proposition:
|The FlexAdapter is a mounting solution for PV systems on metal roof tiles that compensates for overlap angles and roof curvatures.
|Image Urls:
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