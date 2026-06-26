The K2 Systems Pi-Rack is A large-scale ground-mounted system featuring screw-free module mounting and a durable zinc-magnesium-aluminium coating for high-efficiency installation.

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Technical Specifications

Technical performance and physical specifications for K2 Systems Pi-Rack
Pi-Rack Identifier
FolderSlug: p-557bc8857f88
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Company Name: K2 Systems
Product Name: Pi-Rack
Product Url: https://k2-systems.com/en/product-solutions/k2-pi-rack/
Product State: Announced
Press Release: n-7acc27a93c60
Announced Date: 2026-06-23
Release Date: null
Announced Details: TBA
Attached Items Above: null
Attached Items Below: null
Documentation: https://k2-systems.com/en/product-solutions/k2-pi-rack/
Documentation Pdf Url: null
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Unique Selling Proposition: A large-scale ground-mounted system featuring screw-free module mounting and a durable zinc-magnesium-aluminium coating for high-efficiency installation.
Inclination Min Deg: 10
Inclination Max Deg: 30

Status: Verified Archive // Ref: p-557bc8857f88

Last Scraped: 2026-06-26T19:35:15.674Z