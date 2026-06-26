The K2 Systems Pi-Rack is A large-scale ground-mounted system featuring screw-free module mounting and a durable zinc-magnesium-aluminium coating for high-efficiency installation.
[ Product Visualization: Pi-Rack ]
Hardware Ref: p-557bc8
Technical Specifications
|Pi-Rack Identifier
|FolderSlug:
|p-557bc8857f88
|ImageDir:
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|Company Name:
|K2 Systems
|Product Name:
|Pi-Rack
|Product Url:
|https://k2-systems.com/en/product-solutions/k2-pi-rack/
|Product State:
|Announced
|Press Release:
|n-7acc27a93c60
|Announced Date:
|2026-06-23
|Release Date:
|null
|Announced Details:
|TBA
|Attached Items Above:
|null
|Attached Items Below:
|null
|Documentation:
|https://k2-systems.com/en/product-solutions/k2-pi-rack/
|Documentation Pdf Url:
|null
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|Model Number:
|null
|Specs:
|{"inclination_min_deg":"10","inclination_max_deg":"30"}
|Unique Selling Proposition:
|A large-scale ground-mounted system featuring screw-free module mounting and a durable zinc-magnesium-aluminium coating for high-efficiency installation.
|Inclination Min Deg:
|10
|Inclination Max Deg:
|30