The K2 Systems SingleRail 36/50 RailConnector is A tool-free rail connector for SingleRail systems featuring a multi-functional spring clip for secure potential equalization and reliable positioning.

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Technical Specifications

Technical performance and physical specifications for K2 Systems SingleRail 36/50 RailConnector
SingleRail 36/50 RailConnector Identifier
FolderSlug: p-67ba84e1b6e7
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Company Name: K2 Systems
Product Name: SingleRail 36/50 RailConnector
Product Url: https://catalogue.k2-systems.com/en/singlerail-36-50-railconnector/2003605
Product State: Announced
Press Release: n-7acc27a93c60
Announced Date: 2026-06-23
Release Date: null
Announced Details: TBA
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Attached Items Below: null
Documentation: https://catalogue.k2-systems.com/en/singlerail-36-50-railconnector/2003605
Documentation Pdf Url: null
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Model Number: 2003605
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Unique Selling Proposition: A tool-free rail connector for SingleRail systems featuring a multi-functional spring clip for secure potential equalization and reliable positioning.
Weight Kg: 0.241

Status: Verified Archive // Ref: p-67ba84e1b6e7

Last Scraped: 2026-06-26T19:39:23.209Z