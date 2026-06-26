The K2 Systems SingleRail 36/50 RailConnector is A tool-free rail connector for SingleRail systems featuring a multi-functional spring clip for secure potential equalization and reliable positioning.
[ Product Visualization: SingleRail 36/50 RailConnector ]
Hardware Ref: p-67ba84
Technical Specifications
|SingleRail 36/50 RailConnector Identifier
|FolderSlug:
|p-67ba84e1b6e7
|ImageDir:
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|Company Name:
|K2 Systems
|Product Name:
|SingleRail 36/50 RailConnector
|Product Url:
|https://catalogue.k2-systems.com/en/singlerail-36-50-railconnector/2003605
|Product State:
|Announced
|Press Release:
|n-7acc27a93c60
|Announced Date:
|2026-06-23
|Release Date:
|null
|Announced Details:
|TBA
|Attached Items Above:
|null
|Attached Items Below:
|null
|Documentation:
|https://catalogue.k2-systems.com/en/singlerail-36-50-railconnector/2003605
|Documentation Pdf Url:
|null
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|Model Number:
|2003605
|Specs:
|{"weight_kg":"0.241"}
|Unique Selling Proposition:
|A tool-free rail connector for SingleRail systems featuring a multi-functional spring clip for secure potential equalization and reliable positioning.
|Weight Kg:
|0.241