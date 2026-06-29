The AIKO INFINITE ULTRA is No positioning statement available.

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Technical Specifications

Technical performance and physical specifications for AIKO INFINITE ULTRA
INFINITE ULTRA Identifier
FolderSlug: p-6fbf7b5f840f
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Company Name: AIKO
Product Name: INFINITE ULTRA
Product Url: https://aikosolar.com/en/aiko-fourth-generation-infinite-ultra-intersolar-europe-2026/
Product State: Announced
Press Release: n-635bf7c821e6
Announced Date: 2026-06-04
Announced At:
Release Date:
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Status: Verified Archive // Ref: p-6fbf7b5f840f

Last Scraped: 2026-06-29T18:00:19.211Z