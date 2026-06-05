The BLUETTI Balco 260 is No positioning statement available.
[ Product Visualization: Balco 260 ]
Hardware Ref: p-746892
Technical Specifications
|Balco 260 Identifier
|FolderSlug:
|p-746892d7b3fd
|ImageDir:
|C:\Users\myself\Desktop\Altenergymag\chrome-plugin\data\products\p-746892d7b3fd\images
|Company Name:
|BLUETTI
|Product Name:
|Balco 260
|Product Url:
|https://www.pv-magazine.com/2026/05/19/bluetti-launches-new-storage-systems-for-balcony-pv/
|Product State:
|Announced
|Press Release:
|n-71de8fa46a49
|Announced Date:
|2026-05-19
|Release Date:
|2026-07-05
|Image Urls:
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