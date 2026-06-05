The BLUETTI Balco 260 is No positioning statement available.

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Technical Specifications

Technical performance and physical specifications for BLUETTI Balco 260
Balco 260 Identifier
FolderSlug: p-746892d7b3fd
ImageDir: C:\Users\myself\Desktop\Altenergymag\chrome-plugin\data\products\p-746892d7b3fd\images
Company Name: BLUETTI
Product Name: Balco 260
Product Url: https://www.pv-magazine.com/2026/05/19/bluetti-launches-new-storage-systems-for-balcony-pv/
Product State: Announced
Press Release: n-71de8fa46a49
Announced Date: 2026-05-19
Release Date: 2026-07-05
Image Urls: []

Status: Verified Archive // Ref: p-746892d7b3fd

Last Scraped: 2026-06-05T18:24:27.482Z