The Enstall FixGrid Pro is No positioning statement available.

Official Product Site

Technical Specifications

Technical performance and physical specifications for Enstall FixGrid Pro
FixGrid Pro Identifier
FolderSlug: p-b06e2a6d115d
ImageDir: C:\Users\myself\Desktop\Altenergymag\chrome-plugin\data\products\p-b06e2a6d115d\images
Company Name: Enstall
Product Name: FixGrid Pro
Product Url: https://www.schletter-group.com/news/expanded-system-portfolio-schletter-group-and-enstall-group-present-new-solutions-at-intersolar/
Product State: Announced
Press Release: n-02b152d29df8
Announced Date: 2026-05-19
Announced At:
Release Date:
Image Groups: [{"unmodified_image":"","modified_image":"","image_tag":"","use_tag_as_description":false}]

Status: Verified Archive // Ref: p-b06e2a6d115d

Last Scraped: 2026-06-29T18:07:06.872Z