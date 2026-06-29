The Enstall FixGrid Pro is No positioning statement available.
[ Product Visualization: FixGrid Pro ]
Hardware Ref: p-b06e2a
Technical Specifications
|FixGrid Pro Identifier
|FolderSlug:
|p-b06e2a6d115d
|ImageDir:
|C:\Users\myself\Desktop\Altenergymag\chrome-plugin\data\products\p-b06e2a6d115d\images
|Company Name:
|Enstall
|Product Name:
|FixGrid Pro
|Product Url:
|https://www.schletter-group.com/news/expanded-system-portfolio-schletter-group-and-enstall-group-present-new-solutions-at-intersolar/
|Product State:
|Announced
|Press Release:
|n-02b152d29df8
|Announced Date:
|2026-05-19
|Announced At:
|Release Date:
|Image Groups:
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