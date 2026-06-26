The Risen Energy RisenStack Pro is No positioning statement available.
[ Product Visualization: RisenStack Pro ]
Hardware Ref: p-5105cc
Technical Specifications
|RisenStack Pro Identifier
|FolderSlug:
|p-5105ccb31454
|ImageDir:
|C:\Users\myself\Desktop\Altenergymag\chrome-plugin\data\products\p-5105ccb31454\images
|Company Name:
|Risen Energy
|Product Name:
|RisenStack Pro
|Product Url:
|https://www.prnewswire.com/apac/news-releases/risen-energy-unveils-new-ci-ess-solution-302756563.html
|Product State:
|Announced
|Press Release:
|n-d26fad988405
|Announced Date:
|2026-04-30
|Release Date: