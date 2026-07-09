The Antaisolar Agri-PV is Antaisolar's agrivoltaics mounting system revolutionizes dual land use, seamlessly integrating solar power generation with agricultural production.
[ Product Visualization: Agri-PV ]
Hardware Ref: p-cc6029
Technical Specifications
|Agri-PV Identifier
|FolderSlug:
|p-cc6029a9dc42
|ImageDir:
|/home/myself/Altenergymag/shared-data/content/products/p-cc6029a9dc42/images
|Company Name:
|Antaisolar
|Product Name:
|Agri-PV
|Product Url:
|https://www.antaisolar.com/ground/agri-pv
|Product State:
|Announced
|Press Release:
|n-ba52d2ea907f
|Announced Date:
|2026-07-03
|Announced At:
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|Release Date:
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|Announced Details:
|TBA
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|Specs:
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|Unique Selling Proposition:
|Antaisolar's agrivoltaics mounting system revolutionizes dual land use, seamlessly integrating solar power generation with agricultural production.