AIMIX Group

AIMIX Grupo es un gran fabricante internacional de maquinaria pesada. Tiene una historia de 30 años. Tenemos muchos productos avanzados: gríºas, equipos de entretenimiento, equipos de protección ambiental, etc. La maquinaria de construcción es un tipo principal de nuestros productos.

Como una empresa fuerte de equipos, damos gran importancia al servicio posventa. Si tiene alguna pregunta sobre los productos de AIMIX, puede contactarnos, haremos nuestro mejor esfuerzo para resolverlo por usted. De