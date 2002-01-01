Company Profile
Balaji Microtechnologies Pvt. Ltd.
BalaJi MicroTechnologies is the first company in India manufacturing Machine Vision lens. The company designs, develops & manufacture machine vision lenses. We holds very strong expertise in offering our customer's dedicated one-stop solution for all their optics requirements in building their machine vision imaging systems. With strong in-house R&D & design efforts, our camera lenses are developed with optimal precision techniques & comes with very low distortion & produce high quality images.
Contact Information
- Address
- D-2/20, Sector-10,DLF Faridabad Haryana-121006, IN, Faridabad, Haryana 121006 101
- Phone
- +919643047670
- balajibmt9@gmail.com
- Website
- http://machine-vision.in/