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Company Profile

Balaji Microtechnologies Pvt. Ltd.

Balaji Microtechnologies Pvt. Ltd. logo
BalaJi MicroTechnologies is the first company in India manufacturing Machine Vision lens. The company designs, develops & manufacture machine vision lenses. We holds very strong expertise in offering our customer's dedicated one-stop solution for all their optics requirements in building their machine vision imaging systems. With strong in-house R&D & design efforts, our camera lenses are developed with optimal precision techniques & comes with very low distortion & produce high quality images.

Contact Information

Address
D-2/20, Sector-10,DLF Faridabad Haryana-121006, IN, Faridabad, Haryana 121006 101
Phone
+919643047670

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