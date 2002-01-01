Company Profile
ET.ECHO TECH FUELESS PRODUCTION COMPANY
ET.ECHO TECH FUELLESS NOISELESS AND SMOKELESS GENERATOR QUALITY PRODUCTS BEST PRICE BEST PRODUCTS
CONTACT NOR WHATSAPP FOR MORE INFORMATION ON +2348145412734 FOR PURCHASE AND TOTAL DEDUCTION OF YOUR DAILY INCOME FOR FUELLING GENERATOR
* FUELLESS GENERATOR :-THIS GENERATOR IS A NEW SOURCE OF A POWERFUL PRODUCT WHICH DOES NOT MAKE USE OF FUEL NOR DIESEL NOR ANY SOLAR PANEL BUT IT ONLY POWERS WITH 1000AMPS OF BATTERY AND THE BATTERY DO CHARGES I'M SELF WHILE OPERATING , THE MORE IT WORKS THE MORE IT GET CHARGES I'M SELF AND THE MORE IT GENERATE POWER/ENERGY TO YOUR HOME APPLIANCES , DELIVERY NATION WIDE WITH FULL INSTALLATION AND WITH BEST SERVICE , ON INSTALLATION NORMAL BROCHURE OF THE FULL DESIGN , OPERATION , CONSTRUCTION , PERFORMANCE EVALUATION GUIDELINE , DURABILITY / BOOKING AND DELIVERY PROCESS WILL BE GIVEN TO YOU AND TO ENABLE YOU MAKE YOUR CLEANING ONCE PAR MONTH ON THE PRODUCTS FOR EVERLASTING USAGE BY THE ENGINEERING
* WE NOW HAVE ALL TYPE OF KVA NOW STARTING FROM 3.5KVA ABOVE TO 50KVA CAPACITY OF POWER IN STOCKS
* IT USES OIL ONCE PER MONTH(2LITTER) AND ITS WELL COVERED, 2YEARS WARRANTY AND 7DAYS RETURN OF POLICY.
* USES BATTERY TO START
* USES KEY ALSO TO POWERS
* USES OIL FOR LUBRICATION 2LITTER ONCE PAR MONTH
* DOESN'T PRODUCE SMOKE
* DOESN'T MAKE MUCH NOISE
* INCREASE IN YOUR PRODUCTION
* LESS COST (NO COST) ON GENERATING ELECTRICAL POWER.
* NO RISK OF RUNNING OUT OF ELECTRICAL POWER(EVER LASTING).
* TWO (2) YEAR GUARANTEE AFTER PURCHASE SIGNED BY OUR COMPANY.
* NO PAYMENT OF BILL ON POWER SUPPLY.
* MORE POWER OUT PUT WITH LESS COST.
* NO NOISE
* NO VIBRATION
* NO POLLUTION
* NO ELECTRICAL SHOCK.
* NATIONWIDE DELIVERY.
PLS IF YOU ARE INTERESTED IN PLACING ODER FROM ET.ECHO TECH FUELLESS PRODUCTION SHOROOM KINDLY CONTACT / WHATSAPP MR AKANDE ADEYINKA OLUBAYO FOR INSTANT BOOKING , PRICE LIST , DELIVERY AND INSTALLATION OR FOR MORE INFORMATION
WHATSAPP NUMBER +234 814 541 2734
MOBILE PHONE CALL +234 805 497 6414
THANKS FOR YOUR PATRONAGE , GOD BLESS YOU AS YOU WORK WITH US
CONTACT NOR WHATSAPP FOR MORE INFORMATION ON +2348145412734 FOR PURCHASE AND TOTAL DEDUCTION OF YOUR DAILY INCOME FOR FUELLING GENERATOR
* FUELLESS GENERATOR :-THIS GENERATOR IS A NEW SOURCE OF A POWERFUL PRODUCT WHICH DOES NOT MAKE USE OF FUEL NOR DIESEL NOR ANY SOLAR PANEL BUT IT ONLY POWERS WITH 1000AMPS OF BATTERY AND THE BATTERY DO CHARGES I'M SELF WHILE OPERATING , THE MORE IT WORKS THE MORE IT GET CHARGES I'M SELF AND THE MORE IT GENERATE POWER/ENERGY TO YOUR HOME APPLIANCES , DELIVERY NATION WIDE WITH FULL INSTALLATION AND WITH BEST SERVICE , ON INSTALLATION NORMAL BROCHURE OF THE FULL DESIGN , OPERATION , CONSTRUCTION , PERFORMANCE EVALUATION GUIDELINE , DURABILITY / BOOKING AND DELIVERY PROCESS WILL BE GIVEN TO YOU AND TO ENABLE YOU MAKE YOUR CLEANING ONCE PAR MONTH ON THE PRODUCTS FOR EVERLASTING USAGE BY THE ENGINEERING
* WE NOW HAVE ALL TYPE OF KVA NOW STARTING FROM 3.5KVA ABOVE TO 50KVA CAPACITY OF POWER IN STOCKS
* IT USES OIL ONCE PER MONTH(2LITTER) AND ITS WELL COVERED, 2YEARS WARRANTY AND 7DAYS RETURN OF POLICY.
* USES BATTERY TO START
* USES KEY ALSO TO POWERS
* USES OIL FOR LUBRICATION 2LITTER ONCE PAR MONTH
* DOESN'T PRODUCE SMOKE
* DOESN'T MAKE MUCH NOISE
* INCREASE IN YOUR PRODUCTION
* LESS COST (NO COST) ON GENERATING ELECTRICAL POWER.
* NO RISK OF RUNNING OUT OF ELECTRICAL POWER(EVER LASTING).
* TWO (2) YEAR GUARANTEE AFTER PURCHASE SIGNED BY OUR COMPANY.
* NO PAYMENT OF BILL ON POWER SUPPLY.
* MORE POWER OUT PUT WITH LESS COST.
* NO NOISE
* NO VIBRATION
* NO POLLUTION
* NO ELECTRICAL SHOCK.
* NATIONWIDE DELIVERY.
PLS IF YOU ARE INTERESTED IN PLACING ODER FROM ET.ECHO TECH FUELLESS PRODUCTION SHOROOM KINDLY CONTACT / WHATSAPP MR AKANDE ADEYINKA OLUBAYO FOR INSTANT BOOKING , PRICE LIST , DELIVERY AND INSTALLATION OR FOR MORE INFORMATION
WHATSAPP NUMBER +234 814 541 2734
MOBILE PHONE CALL +234 805 497 6414
THANKS FOR YOUR PATRONAGE , GOD BLESS YOU AS YOU WORK WITH US
Contact Information
- Address
- SOKOTO, SOKOTO, SOKOTO +246 158
- Phone
- +2348145412734