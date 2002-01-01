Company Profile
ET.ECHO TECH FUELESS TECHNOLOGY PRODUCTION COMPANY
THIS FUELLESS GENERATOR IS A NEW TECHNOLOGY THAT IS COMPLETELY SAFE AND RELIABLE.
THIS GENERATOR IS A NEW SOURCE OF A POWERFUL PRODUCT WHICH DOES NOT MAKE USE OF FUEL NOR DIESEL NOR ANY SOLAR PANEL BUT IT ONLY POWERS WITH 1000AMPS OF BATTERY ALONG WITH A DC MOTOR TO RECHARGES THE BATTERY WHILE ROTATING AND THE MORE THE DC MOTOR ROTATE THE MORE IT RECHARGES THE BATTERY AND TOGETHER WITH THE ALTERNATOR ARE TO SUPPLY CURRENT TO YOUR HOME APPLIANCES .
THIS GENERATOR IS A NEW SOURCE OF A POWERFUL PRODUCT WHICH DOES NOT MAKE USE OF FUEL NOR DIESEL NOR ANY SOLAR PANEL BUT IT ONLY POWERS WITH 1000AMPS OF BATTERY ALONG WITH A DC MOTOR TO RECHARGES THE BATTERY WHILE ROTATING AND THE MORE THE DC MOTOR ROTATE THE MORE IT RECHARGES THE BATTERY AND TOGETHER WITH THE ALTERNATOR ARE TO SUPPLY CURRENT TO YOUR HOME APPLIANCES .
Contact Information
- Address
- Sokoto, Sokoto, Sokoto 840 158
- Phone
- 08145412734