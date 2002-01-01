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GENUS POWER INFRASTRUCTURES LTD
MANUFACTURERS & EXPORTERS OF SURE SINE WAVE INVERTERS, SOLAR INVERTERS, HOME UPS & BATTERIES.
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- SPL 3 RIICO INDUSTRIAL AREA, JAIPUR, RAJASTHAN 302022 101
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