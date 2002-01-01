  1. altenergymag
  2. events
  3. subscribe
Company Profile

GENUS POWER INFRASTRUCTURES LTD

GENUS POWER INFRASTRUCTURES LTD logo
MANUFACTURERS & EXPORTERS OF SURE SINE WAVE INVERTERS, SOLAR INVERTERS, HOME UPS & BATTERIES.

WE ARE SEARCHING FOR IMPORTERS / BUYERS / DISTRIBUTORS / DEALERS WHO CAN BUY FROM US & RE-SELL THE PRODUCTS IN AFRICAN MARKETS.

KINDLY CONTACT US FOR MORE INFORMATION.

Contact Information

Address
SPL 3 RIICO INDUSTRIAL AREA, JAIPUR, RAJASTHAN 302022 101
Phone
0091 141 3911400

Social Media